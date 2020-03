Coronavirus: a Roma bagni chimici a fermate taxi

Roma – Pietro Calabrese, l’assessore alla Mobilità del Comune di Roma, ha comunicato attraverso Facebook alcune misure messe in atto dal Campidoglio per rispondere all’emergenza Coronavirus.

“Tutti i lavoratori che riescono a garantire servizi pubblici ai cittadini nonostante le difficoltà di questi giorni, devono avere il massimo sostegno da parte delle istituzioni. Per questo, come Roma Capitale, ci siamo subito impegnati ad accogliere una richiesta dei tassisti, presentata dai consiglieri Stefàno, Penna e Pacetti in sede di Assemblea capitolina, per l’installazione di bagni chimici in prossimità dei parcheggi riservati alla categoria, nei nodi di scambio e in punti strategici facilmente raggiungibili nei vari quadranti della città”.

“E’ una richiesta sacrosanta data la chiusura degli esercizi commerciali e oggi sono iniziate le installazioni- aggiunge- Obiettivo e’ coprire tutta l’area di operatività dei tassisti che, ricordo, svolgono un servizio di trasporto pubblico. Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta tutti i tassisti che, pur essendo una delle categorie piu’ colpite dall’emergenza coronavirus, si sono subito messi a disposizione della collettività per trasportare gratuitamente il personale sanitario presso gli ospedali o consegnare spese e medicinali a casa degli anziani: gesti di solidarieta’ importanti che meritano tutta la nostra ammirazione”. Ecco l’elenco completo delle installazioni: – Stazione Termini (lato via Giolitti), Stazione Tiburtina, Stazione Ostiense, Stazione Trastevere – Porta Maggiore (copertura quadrante est) – San Giovanni – Piazzale Marconi (copertura quadrante sud) – Piazza Mazzini (copertura Prati e parte del quadrante nord) – Largo Pugliese (copertura quadrante nord est); – Piazza dei Giuochi Delfici (quadrante nord-ovest) – Piazza Enrico Fermi (quadrante sud); – Via Portuense 292 (per servizio h24 di trasporto gratuito medici Spallanzani)