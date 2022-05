Coronavirus, martedì 10 maggio: sono 4.864 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl

Roma – “Oggi nel Lazio su 7.751 tamponi molecolari e 30.066 antigenici per un totale di 37.817, si registrano 4.864 nuovi casi positivi (+3.102), 15 decessi (+11), 924 ricoverati (-16), 50 terapie intensive (-3) e +4.358 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.294. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Nel dettaglio: Asl Roma 1: sono 856 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 807 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 631 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 237 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 391 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 408 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 1.534 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 545 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 567 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 162 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 260 i nuovi casi e 3 decesso nelle ultime 24h. (Agenzia Dire)