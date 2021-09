Coronavirus, martedì 14 settembre: sono 326 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl

Roma – “Oggi nel Lazio su 8.327 tamponi molecolari e 12.148 tamponi antigenici per un totale di 20.475 tamponi, si registrano 326 nuovi casi positivi (+55), 28 casi in meno rispetto a martedì 7 settembre. Sono 5 i decessi (+2), 448 i ricoverati (-4), 62 le terapie intensive (-2) e 680 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,5%. I casi a Roma città sono a quota 215″. Lo ha detto in una nota l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato.

Asl Roma 1: 75 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decesso.

Asl Roma 2: 122 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 3: 18 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 4: 18 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 5: 17 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Asl Roma 6: 18 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 2 decesso.

Nelle province si registrano 58 nuovi casi. Asl di Frosinone: si registrano 25 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Latina: si registrano 12 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Rieti: si registrano 4 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo: si registrano 17 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi”.