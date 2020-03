Coronavirus. Parrucci-Vocaturo (PD): AMA garantisca tutela e sicurezza dei lavoratori

“In questo difficile periodo per il nostro Paese, in cui vorremmo solo sentire buone notizie sul fronte sanitario, siamo invece costretti a denunciare ancora una volta la totale inadeguatezza dell’Amministrazione Raggi e dei vertici AMA nella gestione dei rifiuti urbani, soprattutto in queste settimane di emergenza da Covid-19” dichiarano Daniele Parrucci, responsabile delle Politiche del Lavoro del Pd Roma, e Flavio Vocaturo, segretario del Circolo PD Ama.

“Siamo ad uno snodo cruciale, dove c’e’ una maggioranza capitolina che continua a fuggire dalle proprie responsabilità, non approvando ben 3 bilanci societari che hanno portato Ama ad un passo dal fallimento.

Purtroppo ad aggravare uno scenario del genere, ci si è messa anche l’azienda comunale, responsabile di gravi ritardi nell’assumere misure anti contagio per garantire la tutela della salute dei lavoratori”.

“Ringraziando tutti i dipendenti Ama per il grande senso di responsabilità che hanno dimostrato fino ad ora, ma ben consci dello stato di sconforto e preoccupazione in cui sono precipitati, chiediamo che quanto prima l’AMA dia seguito a quanto previsto nelle ordinanze emanate dalla Regione Lazio, in materia di sicurezza sul lavoro da Covid-19, mentre la Sindaca Raggi lavori finalmente per scongiurare un fallimento aziendale che sembra ormai annunciato” concludono Parrucci e Vocaturo.