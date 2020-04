Coronavirus – Pascucci, subito 5 miliardi a enti locali e sindaci semplificatori –

“Questa mattina insieme a tanti colleghi sindaci ho firmato una lettera appello al premier Conte e al governo per chiedere provvedimenti speciali a supporto degli Enti Locali. In particolare un fondo di 5 miliardi per compensare le mancate entrate e per sostenere investimenti massicci, favorendo una sburocratizzazione in emergenza per tutte le opere necessarie a riavviare imprese, economie e lavoro nelle città”. Così in una nota Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri e coordinatore nazionale di Italia in Comune.

“In questa emergenza i sindaci hanno dimostrato di saper mettere in campo il massimo sforzo e di essere il primo ed essenziale supporto per le comunità. L’impatto del Covid-19 sugli Enti Locali sarà devastante e urge già nel prossimo decreto di aprile avviare un’azione shock che sblocchi risorse e attribuisca poteri speciali a tutti i sindaci per poter essere garanti di un processo di semplificazione della burocrazia. Come sindaci siamo pronti a fare la nostra parte e ci auguriamo che il governo comprenda l’importanza di non abbandonare le comunità locali che sono il vero collante sociale sul quale ricostruire la nazione”, conclude il coordinatore di Italia in Comune.

Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa di Italia in Comune.