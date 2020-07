Coronavirus. Sabato 18 luglio: sono 20 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl

Roma – “Oggi registriamo un dato di 20 casi. Di questi 13 sono casi di importazione: 11 casi sono di nazionalità del Bangladesh, un caso di rientro dall’Iraq e uno dall’India. Nella Asl Roma 1 si registrano tre nuovi casi tutti isolati a domicilio e non correlati tra loro e tra questi il caso di una donna individuata al test sierologico.”

“Nella Asl Roma 2 degli otto nuovi casi nelle ultime 24h cinque sono persone di nazionalità del Bangladesh e riferite all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in. Un caso di un uomo segnalato dal medico di medicina generale e un caso di una donna individuata al test sierologico.”

“Nella Asl Roma 3 sono sette i nuovi casi nelle ultime 24h e di questi sei sono persone di nazionalità del Bangladesh e sono conviventi con il caso positivo dello stabilimento balneare di Ostia. Un caso riguarda una donna di rientro dall’Iraq con scalo a Istanbul. Sono state attivate le procedure del contact tracing internazionale. E’ stata disposta, a seguito di una indagine epidemiologica, la chiusura di una attività di ristorazione a Dragona. Sarà attivo anche nella giornata di domani il drive-in di Casal Bernocchi.”

“Nella Asl Roma 4 un solo caso nelle ultime 24h e riguarda una donna di 57 anni in accesso al pronto soccorso di Civitavecchia. Infine per quanto riguarda le province si registra un solo caso e un decesso nella Asl di Latina si tratta di un uomo di nazionalità indiana a Sabaudia segnalato dal medico di medicina generale e per il quale è stata avviata l’indagine epidemiologica. Il decesso riguarda una donna di 57 anni di Priverno. Rieti si conferma per l’undicesimo giorno consecutivo COVID Free, mentre Viterbo rimane con un solo caso in isolamento in attesa del dell’esito negativo del test molecolare.”