Coronavirus – I sindaci a Conte: urgente rafforzare presìdi nei territori –

“Egregio Presidente del Consiglio, considerate le condizioni in cui versano le nostre strutture e il personale a disposizione, rischiamo di non poter essere d’aiuto nella gestione della delicata situazione in corso. La dotazione di personale degli agenti di Polizia Locale è, infatti, insufficiente e immagini cosa accadrebbe qualora uno di loro dovesse contrarre il virus: i nostri Comandi si paralizzerebbero all’istante. Per questo ritengo necessario elevare il livello di controllo e di presidio del territorio nel più breve tempo possibile, per essere certi che davvero i cittadini stiano a casa ed escano solo per le strette necessità consentite. Serve farlo subito. Soprattutto nelle realtà nelle quali la diffusione del virus sembra ancora sotto controllo”. A lanciare l’allarme è il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, che ieri ha inviato una lettera appello al premier Giuseppe Conte.

Nella missiva il sindaco Pascucci solleva anche un tema che sta creando molti problemi sui territori, ovvero quello relativo alle informazioni in merito ai contagi o alle quarantene presenti nei Comuni: “a molti Sindaci non vengono fornite le generalità e neanche gli indirizzi delle persone che contraggono il virus Covid-19 o che vengono messe in quarantena preventiva. E questo nonostante il nostro ordinamento individui nel Sindaco l’autorità sanitaria locale. È una cosa inaudita. Così come è inaccettabile che, come i Sindaci, non ne abbiano contezza gli agenti delle Forze dell’Ordine che si trovano sui nostri territori. Come pensiamo che sia possibile esercitare un controllo? E se un soggetto contagiato, inopinatamente, decidesse di uscire e di infrangere le limitazioni imposte dalla sua condizione, chi potrebbe controllarlo? Chi potrebbe, una volta fermato, verificare se stia contravvenendo o meno ai divieti?”.

“Senza contare che, mentre una parte dello Stato ci nega queste informazioni indispensabili per svolgere il nostro difficile compito, un’altra parte dello stesso Stato, l’Istituto Superiore di Sanità, ad esempio, ci scrive chiedendoci di adottare misure differenti nei confronti delle persone in quarantena o positive al Covid-19, quali ad esempio una diversa modalità nella raccolta dei rifiuti. Le rivolgo infine un appello al coinvolgimento attivo dei Sindaci che, in questa fase, possono contribuire attivamente nei loro territori all’attuazione delle disposizioni, nonché al monitoraggio e al supporto delle persone contagiate e in quarantena. Sentiamo la responsabilità della fascia istituzionale che indossiamo e vogliamo metterci a disposizione per aiutarLa a colmare la distanza inevitabile di comunicazione che si crea con i cittadini italiani”.

Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa del Comune di Cerveteri.