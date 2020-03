Coronavirus. Situazione allo Spallanzani e Regione Lazio

In una nota l’Instituto Spallanzani fa sepere che in questo momento sono ricoverati presso l’Istituto 77 pazienti: quelli positivi al Covid-19 in totale sono 54, 23 in osservazione.

La Regione Lazione sui canali social rende noto che l’ASL Roma 1 ha “intercettato un caso positivo Casa della salute Prati-Trionfale, trasferito allo Spallanzani. Gli operatori hanno agito in sicurezza. Primo caso intercettato da una struttura della rete teritoriale”.

L’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato su twitter: “Grazie dello sforzo titanico. Il sistema sanitario unito ce la può fare. Stiamo mettendo in campo il numero più alto di posti letto di terapia intensiva dedicati a #covid19 dell’intero paese”.

I membri della Giunta e lo staff piu’ stretto del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti sono stati sottoposti al tampone a seguito della comunicazione da parte della positivita’ al Covid-19 del Presidente.

I risultati hanno dato esito negativo. Ha avuto esito positivo un tampone effettuato sulla segretaria di Zingaretti al Partito democratico. Lo comunica la Regione Lazio in una nota. È stata inoltre avviata la sanificazione di tutti gli uffici della Regione Lazio che dovrebbe concludersi martedi’ 10 marzo e comunque fino al completamento dell’intera sanificazione gli uffici della Giunta di via Cristoforo Colombo e quelli del Consiglio regionale di via della Pisana rimarranno chiusi per tutti i dipendenti.

Nei prossimi giorni sara’ programmata la sanificazione di tutte le sedi regionali. La Giunta regionale e lo staff continueranno ad operare seguendo scrupolosamente le prescrizioni mediche. La Regione Lazio proseguira’ comunque nella sua attivita’ garantendo anche in questi giorni l’ordinaria amministrazione tramite smart working e gli uffici decentrati.

“Il lavoro della Regione e della giunta – spiega il vicepresidente della Giunta Daniele Leodori – va avanti con ancor piu’ energie e determinazione in costante raccordo con il presidente Zingaretti.

Voglio ringraziare i sindaci, le strutture ospedaliere, i tanti professionisti dalla scuola alla sanita’ alle forze dell’ordine che in questi giorni stanno lavorando in modo straordinario per la serenita’ dei cittadini e per affrontare queste giornate particolari con un forte senso di comunita’ che ci fara’ uscire da questa emergenza.

Grazie ai volontari delle associazioni laiche e cattoliche che hanno moltiplicato le energie per dare forza alla nostra rete di solidarieta’. A tutti e’ richiesta una serena ma forte responsabilita’ a seguire le indicazioni e le prescrizioni igieniche. Usiamo la testa e vinceremo”.