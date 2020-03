Coronavirus – Urzì: In Alto Adige gli schuetzen sbeffeggiano i morti italiani –

“In queste ore sui siti e profili social degli Schuetzen dell’Alto Adige, organizzazione paramilitare antitaliana, sta girando una vignetta aberrante che ironizza sulle drammatiche morti per coronavirus giocando sull’inno di Mameli e sulla frase siamo pronti alla morte. Un atto indegno che denunciamo a tutte le Istituzioni preposte affinché in rispetto dei nostri connazionali che hanno perso la vita vengano rimosse queste forme di violenza anti italiana”. A denunciarlo è Alessandro Urzì, consigliere della provincia di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige per Fratelli d’Italia – L’Alto Adige nel cuore.

“Siamo di fronte all’ultima vergogna della nuova classe dirigente degli Schuetzen dell’Alto Adige che stanno sbeffeggiando il nostro Paese con una vignetta shock che rappresenta un dialogo immaginario fra l’Italia e uno Schuetze in costume. La figurina che rappresenta il nostro Paese parla della pelle d’oca che viene dall’ascoltare l’Inno di Mameli sui balconi di tutta Italia. Il contesto legato ai canti liberatori di orgoglio nazionale contro il Coronavirus quindi è chiaro e non casuale. E lo Schuetze – spiega Urzì – in questo contesto nella vignetta replica secco citando una strofa dell’Inno: “Siam pronti alla morte? Genau mein Humor” ossia “proprio il mio umorismo”. Abbinare l’idea di humor e leggerezza alla morte al tempo del Coronavirus è agghiacciante”.

“La vignetta, che gira già da ieri in rete, porta una firma “Die Sogmehlbuam” e appartiene ad una striscia che ha già conosciuto cadute di stile ma questa merita indignazione. Le autorità provinciali devono interrompere ogni rapporto ufficiale con questa banda che semina odio e usa anche una delle più grandi tragedie dell’epoca contemporanea per tentare di strappare un sorriso sulla bocca degli ebeti a cui fa piacere giocare sulla vita delle persone”, conclude il coordinatore regionale di Fdi.

Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa di Alessandro Urzì, Consigliere regionale e provinciale de L’Alto Adige nel cuore Fratelli d’Italia.