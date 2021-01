Corrado: bene Odg Pisana, nuova vita ad aree dismesse

Roma – “Abbiamo l’opportunita’ di disegnare una nuova geografia economica, basata sull’attrattivita’ dei territori, per rilanciare il tessuto produttivo e dare impulso all’occupazione attraverso una transizione che guardi con occhio attento all’eco-sostenibilita’ e a quei sistemi che si basano sul risanamento ambientale.”

“Sono queste le premesse da cui e’ scaturito l’Ordine del Giorno presentato in Consiglio regionale e approvato all’unanimita’, con il quale si e’ impegnata la Giunta del Lazio a favorire le imprese che utilizzano o individuano quale sede principale o secondaria o come strutture logistiche, gli immobili che si trovano nelle aree industriali che versano in stato di abbandono”. Lo ha dichiarato Valentina Corrado, consigliera M5S alla Regione Lazio.

“In molti Comuni della nostra regione- ha continuato la consigliera M5S- si trovano immobili non piu’ utilizzati ai fini industriali e commerciali ridotti ormai in stato di degrado e aree dismesse che rappresentano un grave danno per l’ambiente.”

“Ne e’ un esempio l’area di Santa Palomba nel Comune di Pomezia, un polo fortemente industrializzato che ha subito negli anni un vero e proprio depotenziamento a causa della crisi economica, nonostante la presenza nella zona, di circa 4000 aziende di livello nazionale e internazionale che costituiscono un fulcro di assoluta rilevanza, a vocazione produttiva, di ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico.”

“Coniugare la salvaguardia dell’ambiente, la riduzione di consumo di suolo e le esigenze imprenditoriali, incentivando le aziende ad insediarsi in aree riqualificate, significa creare un volano di sviluppo, non solo per i luoghi interessati, ma per tutto il territorio regionale.”

“Con interventi di recupero dei siti abbandonati e con contributi a fondo perduto, per le aziende che decidono di trasferirsi in questi luoghi, lo sviluppo sostenibile e quello economico possono viaggiare di pari passo, in linea con quanto stabilito nel programma Next Generation Eu.

“Abbiamo tutte le potenzialita’ per riuscire in questo ambizioso obiettivo. Va colta la sfida di rivitalizzare le aree dimenticate e inquinate per trasformarle in incubatori occupazionali. Una sfida importante per coniugare l’economia della nostra regione con l’economia della salute dei nostri cittadini”, ha concluso Corrado.