Corrotti a Leodori: polemica sbagliata e ridicola

Roma – “Il vicepresidente Leodori ha uno strano concetto della democrazia e prima definisce l’attivita’ di controllo delle opposizioni come polemica gratuita salvo poi infilarsi lui stesso in una polemica ridicola, sbagliando pero’ bersaglio e modi. Nessuno ha mai parlato di fare nel Lazio un’Azienda Zero, cosa sulla quale la Lega continua ad essere contraria ma ho solo chiesto di sapere i motivi per i quali la Centrale Unica Acquisti del Lazio non abbia gestito l’approvvigionamento dei DPI. Rispetto al Veneto, poi, ripeto quanto detto in Commissione ovvero che se il Lazio avesse adottato le stesse procedure trasparenti a questo punto probabilmente avremmo anche noi 30 milioni di mascherine a disposizione, invece di passare il tempo a rincorrere fornitori inadempimenti scelti con criteri incomprensibili”. Cosi’ in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio e vice presidente Commissione protezione civile.