Corrotti: anche a aziende va garantita attività e-learning

Roma – “L’iniziativa sulla scuola nella nostra Regione venga allargata anche al mondo delle aziende, per garantire loro il proseguimento delle attivita’ formative nei confronti di apprendisti e tirocinanti. Gia’ nei giorni scorsi, al seguito della sospensione del progetto ‘Generazioni’ che bloccava la ricerca di una nuova occupazione agli over30 residenti nel Lazio, ho chiesto all’Assessore Di Berardino di attivare delle misure telematiche per non penalizzare aziende e lavoratori. Una via, quella telematica, che potrebbe essere valida anche per la formazione e la didattica per i corsi di apprendistato e formazione per i tirocini in azienda, ai quali e’ stata richiesta la sospensione, avviando cosi’ procedure di e-learning che possano sostituire le misure tradizionali, senza cosi’ bloccare il mondo del lavoro nella Regione Lazio. Un provvedimento che ritengo necessario e che andrebbe a completare quello gia’ adottato per le scuole”. Cosi Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio.