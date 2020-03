Corrotti: artigiani obbligati da Regione Lazio a pagare arretrati

Roma – “L’accordo quadro tra la Regione Lazio e le parti sociali regionali nell’attuazione della Cassa Integrazione in Deroga sacrifica la semplificazione disponendo contrariamente a quanto previsto nel Dpcm 18/2020 la procedura sindacale anche per aziende sotto i 5 dipendenti. Inoltre, all’interno dello stesso accordo e’ presente una penalizzazione nei confronti degli artigiani. All’articolo 5 dello stesso accordo, infatti, viene sottolineato che per aderire alla Cigd le aziende artigiane devono essere in regola con il versamento ai fondi bilaterali, specificando inoltre che il versamento deve essere provato.”

“L’iscrizione ai fondi bilaterali non e’ obbligatorio, pertanto non trova alcun fondamento e ragione di esclusione; soprattutto vista l’emergenza e dato il momento di grande crisi economica per le aziende. Per questo, sarebbe il caso di rivalutare questo aspetto e dare la possibilita’ di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga anche alle aziende che non hanno pagato il contributo per gli Enti bilaterali: non possiamo obbligare gli artigiani a pagare gli arretrati ad un fondo di solidarieta’ bilaterale non obbligatorio dalla contrattazione nazionale!”. Cosi in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio.