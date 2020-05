Corrotti: B&B dimenticati da Zingaretti

Roma – “Nel Lazio, a differenza di altre regioni, non tutti oggi potranno finalmente ripartire con le proprie attivita’: le strutture extra-alberghiere, infatti, a differenza delle strutture alberghiere non sono state comprese nei decreti legislativi e potranno cosi’ ospitare solamente lavoratori in transito o chi si muove per necessita’. Si tratta cosi’ di una falsa ripartenza per le tante famiglie che svolgono un servizio importante. Zingaretti deve intervenire tempestivamente su questo settore colpito gia’ duramente dalla crisi e che, ad oggi, non ha ricevuto ancora nessuna indicazione sul proprio futuro”. Cosi’ in un comunicato Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio.