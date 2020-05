Corrotti: bene disponibilità su sostegno a Taxi-Ncc

Roma – “Prendo atto con soddisfazione della disponibilita’ dell’assessore alla Mobilita’ Mauro Alessandri a partecipare ad una commissione urgente nella quale sono sicura che spieghera’ quali sono le politiche che la Regione Lazio pensa di mettere in campo a sostegno dei Taxi e Ncc, settore che in questo periodo di crisi ha visto una perdita del fatturato di circa l’88%. I chiarimenti sulla vicenda sono molti e la sede piu’ opportuna e’ senz’altro la commissione dove chiedero’ all’assessore del perche’ la Giunta abbia annunciato lo scorso 7 aprile un milione di euro da destinare alle aziende sanitarie locali e perche’ ad oggi, 12 di maggio, nessuno operatore sanitario abbia ancora potuto usufruire di tali risorse. Sono risposte urgenti che possono salvare un intero settore”. Cosi’ in un comunicato Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio.