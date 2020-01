Corrotti: Cacciatore entra in maggioranza su occupazioni abusive

Roma – “Sembra ormai palese l’entrata in maggioranza da parte del consigliere del Movimento 5 stelle Marco Cacciatore che, oltre a presentare un emendamento che punta a predisporre un bando pubblico per tutti gli occupanti senza titolo, sposa anche la battaglia della maggioranza che copia e incolla l’articolo 10 ritirato poi in commissione Bilancio durante la legge di stabilita’, grazie anche ad una dura opposizione di tutto il centrodestra regionale.”

“In poche parole, la nuova alleanza giallorossa in Consiglio regionale, vuole destinare alloggi di edilizia residenziale pubblica anche a coloro che non sono in possesso dei requisiti, tra i quali quindi gli immigrati irregolari. Ancora una volta le priorita’ di Zingaretti, sottoscritte dal Movimento 5 stelle, non rispettano tutte le famiglie che sono da anni in lista d’attesa per un alloggio popolare. La difesa dei cittadini non puo’ cedere il passo a questo tipo di politica che vuole dare la precedenza a chi non ha nessun senso di legalita’”. Cosi’ in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio.