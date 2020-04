Corrotti: cittadini laziali senza Cigd perchè maggioranza sorda

Roma – “Solo oggi la Regione Lazio si accorge che i fondi stanziati dal governo per la nostra regione e destinati alle richieste di Cassa Integrazione in Deroga sono insufficienti e non puo’, quindi, liquidare tutte le domande. Trovo preoccupante che la maggioranza, oltre a non aver ascoltato ancora una volta i consigli dell’opposizione, pensa di attendere ora ulteriori fondi dal governo nazionale con un nuovo decreto anziche’ attivarsi immediatamente anticipando con uno stanziamento di risorse necessario a liquidare tutto il fabbisogno regionale rimasto senza risposte, come gia’ avevamo chiesto due settimane fa e come gia’ fatto da altre Regioni. Abbiamo dato piu’ volte la disponibilita’ di un confronto per non lasciare indietro nessuno in questo momento di crisi economica ma la maggioranza e’ sorda e le conseguenze sono evidenti.” Cosi’ in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio.