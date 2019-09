Corrotti: episodio metro è allarmante per sicurezza, Roma fuori controllo

Roma – “Il gravissimo episodio di poco fa nella metro di Roma è allarmante per il livello di sicurezza della nostra Capitale. Ogni giorno purtroppo leggiamo episodi di inaudita violenza praticamente in tutto il territorio, dal centro alla periferia. La città è completamente fuori controllo e la sindaca Raggi è incapace di garantire la sicurezza ai propri cittadini. Serve qualcuno che metta la tutela dei romani al primo posto dell’azione politica, senza perdere tempo a nominare nel proprio staff e nella squadra di governo solo gli amici degli amici o yes man. Siamo vicini alla vittima di questo sconsiderato atto criminale che speriamo possa guarire presto dalle ferite riportate.” Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio