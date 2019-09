Roma – “Durante il sopralluogo di questa mattina ho potuto vedere come, ancora oggi, a distanza di settimane dall’incendio i residenti di Fonte Laurentina siano costretti a vivere barricati all’interno delle proprie abitazioni perché il fumo, derivante da un incendio scoppiato lo scorso 9 settembre, non è mai stato completamente domato.

I giorni passano senza che nessuno da parte di questa amministrazione prenda provvedimenti a tutela dei circa 15mila abitanti che vivono con notevoli disagi nelle aree limitrofe. Nessuna bonifica è ancora prevista e il danno ambientale rischia di avere portate ben più ampie in un terreno sfruttato per l’abbandono illecito di rifiuti tossici e materiale altamente inquinante. Occorre un intervento immediato da parte delle istituzioni interessate per evitare che nasca una nuova Terra dei Fuochi anche nella Capitale.” Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio