Corrotti: lacune evidenziate da turisti in quarantena

Roma – “Ben 229 turisti sono da giorni in isolamento in una struttura alberghiera nel quartiere Collatino della Capitale, l’hotel e’ presidiato dai carabinieri e dagli uomini della Protezione civile ma a quanto pare nessuno della Regione Lazio sapeva nulla. Non solo, quindi, e’ mancata la comunicazione con l’assessore competente ma anche tra la Protezione Civile nazionale e l’Agenzia regionale di Protezione Civile. Tutto cio’ e’ preoccupante e in vista del picco di contagi non ancora raggiunto sul nostro territorio, ci si domanda a questo punto quale sia il ruolo dell’Agenzia regionale in una fase emergenziale come quella attuale se non ha rapporti con quella nazionale”. Cosi’ in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio e vicepresidente Commissione XII Tutela del territorio, Emergenze e grandi rischi, protezione civile e ricostruzione.