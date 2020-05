Corrotti: ludoteche, approvato mio emendamento

Roma – “Oltre 970 mila famiglie residenti nel Lazio hanno visto calare il proprio reddito a causa del Coronavirus entrando di fatto in una situazione di crisi economica. Per questo, accolgo con soddisfazione l’approvazione del mio emendamento alla mozione presentata oggi sul piano per l’infanzia, per l’adolescenza e la famiglia che include cosi’ tra le attivita’ del piano anche quelle previste dalle ludoteche, aiutando in questo modo le famiglie a rispondere al problema rilevante del ritorno dei genitori al lavoro con le scuole chiuse almeno fino a settembre”. Cosi’ in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio.