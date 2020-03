Corrotti: nei controlli no a zone franche

Roma – “Nel contrasto alla diffusione del Covid-19 e’ fondamentale che non esistano zone franche su controlli e regole da seguire, mi riferisco in questo caso ai molteplici campi rom, insediamenti abusivi o centri d’accoglienza che sono sul nostro territorio dove capita, purtroppo, che il livello igienico-sanitario e le regole richieste per evitare il contagio da Coronavirus non siano sempre da tutti rispettate”. Cosi’ in una nota Laura Corrotti, consigliere regionale della Lega. “Ritengo quindi opportuno, al seguito anche di alcuni casi di positivita’ riscontrati nei centri per migranti e per senzatetto a Milano, che qualcuno ci spieghi come intende procedere su questo delicato tema- conclude Corrotti- per evitare anche a Roma la propagazione di contagi che potrebbero diventare poi ingestibili in determinati contesti sparsi per la citta’”.