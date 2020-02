Corrotti: obbligo certificato a scuola è vittoria della Lega

Roma – “Grazie alla richiesta avanzata da me gia’ nei giorni scorsi, il governo inserisce l’obbligo del certificato medico per assenze scolastiche superiori ai cinque giorni anche nel Lazio. Una misura che consente ora una maggiore tutela a tutti coloro che lavorano all’interno degli Istituti Scolastici laziali. In questa fase di emergenza Coronavirus e’ bene che tutte le parti politiche possano avviare una sana collaborazione per il bene della salute dei cittadini, invitando tutte le Istituzioni ad una maggiore informazione sugli eventi che stanno danneggiando drasticamente il nostro settore turistico e commerciale”. Cosi in un comunicato Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio.