Corrotti: parrucchieri e centri estetici vanno riaperti

Roma – “Basta con parrucchieri, barbieri e centri estetici chiusi nel Lazio: serve piu’ fiducia”. Cosi’ in una nota Laura Corrotti, consigliera della Lega alla Regione Lazio. “E’ possibile riaprire in sicurezza, rispettando tutte le norme di distanziamento necessarie e con tutti i dispositivi di protezione individuale utili ad evitare la diffusione del contagio- prosegue Corrotti- E’ un settore che rappresenta migliaia di partite Iva e che, ad oggi, non hanno potuto guadagnare un solo euro dalla propria attivita’ chiusa da ormai due mesi”.