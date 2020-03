Corrotti: segnalazione assembramenti voluta da Raggi è fallimento

Roma – “Governare significa saper gestire i processi e impegnarsi per abilitare comportamenti virtuosi e invece, proprio ora che ce ne sarebbe piu’ bisogno, la sindaca Raggi promuove sul portale istituzionale di Roma Capitale un sistema unico di segnalazione dove i cittadini possono sostituirsi alle Forze dell’Ordine contro gli assembramenti, alimentando cosi’ ostilita’ e diffidenza tra le persone”. Cosi’ in una nota Laura Corrotti, consigliere regionale della Lega. “Tutto cio’ quando per anni i cittadini romani hanno segnalato buche, topi, cinghiali, immondizia non raccolta e mancanza di illuminazione, senza essere mai stati ascoltati”, conclude Corrotti.