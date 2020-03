Corrotti: sospensione bollo auto non è sufficiente

Roma – “La decisione da parte della giunta regionale di sospendere, fino al 31 maggio, il pagamento del bollo auto non basta. Come ho gia’ ribadito piu’ volte, per voler veramente sostenere le aziende ed i cittadini laziali e’ necessario sospendere immediatamente tutti i pagamenti delle tasse locali: Irap, addizionale Irpef, Ecotassa e Tassa sulle concessioni e non solamente il bollo auto. In modo da poter garantire piu’ liquidita’ alle famiglie almeno fino a quando le aziende non potranno riaprire”. Cosi’ in un comunicato Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio e vice presidente Commissione XII Tutela del territorio, Emergenze e grandi rischi, protezione civile e ricostruzione.