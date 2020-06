Corrotti: strategia assente su ripresa trasporti

Roma – “Il Lazio continua a non avere una minima strategia per il settore dei trasporti. Chiedo quindi un intervento tempestivo al presidente Zingaretti per permettere l’occupazione del 100% dei posti a sedere e consentire cosi’ la ripresa del trasporto a pieno carico limitatamente ai posti a sedere per il settore del trasporto pubblico regionale/locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano, nonche’ del trasporto pubblico non di linea e dei servizi autorizzati. Un’azione gia’ adottata in altre regioni italiane e che permetterebbe cosi’ a tanti lavoratori di poter tornare a garantire un servizio importante, soprattutto in vista del periodo estivo e compiere un passo in avanti verso la normalita’”. Cosi in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio.