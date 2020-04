Corrotti: subito commissione sanità su fase 2

Roma – “Dopo l’inchiesta di Report e alla luce di quanto affermato da Domenico Arcuri, commissario per l’emergenza Coronavirus, sul rischio di carenza delle mascherine al seguito del prezzo imposto sulla vendita dal premier Conte, ritengo ancor piu’ necessaria la convocazione urgente della commissione sanita’ per ascoltare, come ho gia’ chiesto nei giorni scorsi, tutti i Direttori Generali delle Asl. Questo per capire di cosa abbiano bisogno a pochi giorni dall’inizio della Fase 2, nella quale e’ prevista la riapertura, seppur graduale, di una parte delle attivita’ produttive anche nella nostra regione e che merita quindi un approfondimento rispetto a una serie di aspetti legati alla gestione territoriale da parte della Asl e a tutte le problematiche legate all’approvvigionamento dei Dpi destinati agli operatori sanitari”. Cosi’ in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio e vicepresidente Commissione protezione civile.