Corrotti: urgente commissione Sanità Lazio con direttori Asl

Roma – “L’imminente inizio della cosiddetta ‘Fase 2′, nella quale e’ prevista la ripresa, seppur graduale, della libera circolazione delle persone e la riapertura di gran parte della attivita’ produttive anche nella nostra regione, merita un approfondimento di indagine rispetto a una serie di aspetti legati alla gestione territoriale da parte della Asl e a tutte le problematiche legate all’approvvigionamento dei Dpi destinati agli operatori sanitari.”

“Ho gia’ provato a chiedere nei giorni scorsi un chiarimento, sia attraverso una richiesta di audizione del Direttore dell’Agenzia Regionale della Protezione Civile Tulumello, sia con una mia interrogazione al presidente Zingaretti alla quale pero’, ad oggi, non e’ stata data ancora nessuna risposta. Ho deciso quindi di richiedere un’audizione in commissione sanita’ con i Direttori Generali delle Asl del Lazio per capire quanti dispositivi di protezione individuale, a partire dal mese di marzo, siano stati richiesti alla Direzione Regionale Salute e l’elenco di quanto ricevuto. Un’ulteriore richiesta di trasparenza per chiarire il piu’ possibile una vicenda che lascia dietro di se’ molti punti interrogativi”. Cosi’ in un comunicato Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio e vicepresidente Commissione Protezione civile.