Corrotti: via Candoni, situazione è allarmante

Roma – “Non e’ possibile che ancora oggi perdurino attivita’ illegali che vanno a creare numerosi disagi a chi invece, all’interno del deposito Atac di via Candoni, sta solamente lavorando. Non passano giorni che non vengano compiuti furti o atti vandalici da persone provenienti dal campo rom adiacente. Una situazione che peggiora con il passare del tempo e che mette a rischio anche la stessa sicurezza dei dipendenti. Ci vuole maggior rispetto delle regole per ripristinare il prima possibile l’ordine pubblico”. Cosi’ Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio, a margine del sopralluogo nel deposito Atac di via Candoni con Matteo Salvini.