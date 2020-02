Corrotti: vogliamo Zingaretti, non basta D’Amato

Roma – “La commissione Sanita’ svolta oggi non e’ stata assolutamente esauriente. L’assessore D’Amato non ha potuto infatti spiegare tutte le misure del provvedimento cautelativo in quanto l’ordinanza non e’ stata emanata; non rispondendo, ad esempio, alla questione posta relativa all’obbligo del certificato medico nelle scuole per assenze superiori ai cinque giorni, perdendosi in una sterile polemica nei confronti del sistema sanitario lombardo e veneto.”

“Attira pero’ la mia curiosita’ il fatto che tra coloro che richiedevano un chiarimento sul tema in commissione c’era proprio il capogruppo del Movimento 5 Stelle Roberta Lombardi, la stessa che pero’ non ha voluto firmare la richiesta di Consiglio straordinario. Credo che sia opportuno che Nicola Zingaretti, in qualita’ di Commissario ad Acta, presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, si presenti al prossimo Consiglio straordinario sul Coronavirus anziche’ mandare un suo delegato. Tutto questo Lombardi permettendo visto che, guarda caso, e’ l’unico capogruppo di opposizione a non aver firmato la richiesta di Consiglio straordinario, sottoscritta anche da Italia Viva”. Cosi’ in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio.