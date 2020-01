Corrotti: Zingaretti non è in grado di risolvere i problemi

Roma – “Questa mattina, insieme al gruppo Lega e ai consiglieri del centrodestra regionale, abbiamo chiesto un passo indietro al presidente Zingaretti che in sette anni da presidente non e’ stato in grado di risolvere nessuno dei tanti problemi in settori fondamentali per la vita dei cittadini laziali.”

“Il nuovo anno, inoltre, non promette nulla di buono: in queste prime settimane non si e’ mai fatto vedere se non per fare inaugurazioni o tagli di nastro, preferendo andare sempre piu’ in altre Regioni a fare campagna elettorale che governare l’unica nel quale e’ stato eletto”. Cosi’ Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio, a margine del flash mob del centrodestra sotto la sede della Giunta in via Cristoforo Colombo.