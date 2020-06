Corrotti: Zingaretti non pensa a famiglie

Roma – “Mentre la Lega pensa alle famiglie del Lazio con la possibilita’ di istituire sportelli dedicati all’assistenza socio-sanitaria in ogni comune, Zingaretti annuncia fondi per le imprese di cui oggi non c’e’ piu’ traccia, preferendo pero’ regolarizzare gli occupanti abusivi e senza requisiti negli alloggi Ater, sistemare gli amici ed utilizzare il proprio ruolo istituzionale per una propria propaganda elettorale”. Cosi’ Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio nel corso di una conferenza stampa sul tour del partito nei territori del Lazio, alla presenza del leader della Lega, Matteo Salvini.