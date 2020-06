Corsetti: movida allo sbando, pericolo per salute

Roma – “Il distanziamento sociale durante le notti della movida romana? Praticamente inesistente. Sembra che le raccomandazioni sulla necessita’ di prevenzione, sull’importanza dell’uso dei dispositivi di protezione e sull’esigenza di evitare gli assembramenti durante la cosiddetta fase 2 non abbiano avuto l’effetto sperato sui piu’ giovani. La situazione e’ purtroppo la stessa di quella che si verifica solitamente durante la bella stagione. Centinaia di persone si sono riversate nuovamente nelle piazze e nelle vie del citta’ senza preoccuparsi piu’ di tanto del distanziamento sociale e dell’impiego delle mascherine.”

“Spiace dover denunciare, in un momento molto delicato per la gestione dell’emergenza sanitaria in corso, la carenza di controlli e la mancata cautela da parte dei piu’ giovani, soprattutto nelle zone del Centro ma anche a piazza Bologna, al Pigneto, a Ponte Milvio e nell’area di Citta’ Giardino. La linea finora intrapresa della fiducia e dell’attesa non ha portato ai risultati sperati. Per questo e’ indispensabile un intervento piu’ deciso da parte della Sindaca e del Prefetto a cui rivolgo il mio appello affinche’ si intensifichino i controlli, al fine di reprimere i comportamenti irresponsabili di pochi che potrebbero portare a una recrudescenza del contagio e ad un nuovo lockdown”. Cosi’ in un comunicato Orlando Corsetti, consigliere del Partito Democratico al Comune di Roma.