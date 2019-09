Corsetti (PD): Stop discussione modifica regolamento Osp.

Roma – “In queste ore in Aula Giulio Cesare era prevista, tra le altre cose, la discussione sulla proposta di modifica del regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico (OSP) presentato dal consigliere del M5S Andre Coia. La già pessima proposta di deliberazione arrivata in commissione commercio su cui avevo espresso la mia assoluta contrarietà e che aveva ricevuto il parere negativo di tutti gli uffici interessati , è stata presentata nella seduta odierna dell’Assemblea Capitolina accompagnata da numerosissimi emendamenti presentati dallo stesso Coia che stravolgevano completamente il testo da lui proposto e già esaminato dalla stessa commissione.

Mi sono opposto, quindi, alla discussione di una delibera sostanzialmente modificata, chiedendo che il nuovo testo ritornasse in commissione commercio per la discussione di merito e, grazie al buon senso della VicePresidente dell’Aula Sara Seccia e degli uffici del Segretariato, la discussione è stata rinviata ad altra seduta per gli approfondimenti che ritengo siamo assolutamente necessari. Ringrazio, quindi, la VicePresidente per aver dato ai consiglieri l’opportunità e il tempo di esaminare con la dovuta attenzione le ulteriori modifiche che Coia intende apportare al regolamento, dal momento che già la proposta iniziale presentava molti profili di illegittimità, soprattutto con riferimento al principio del decentramento, e la chiara volontà di depotenziare la tutela dell’interesse pubblico a favore dell’interesse economico di soggetti privati”. E’ quanto dichiara il consigliere capitolino del Partito Democratico, Orlando Corsetti.