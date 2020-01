Corsetti: sede via Goito va esclusa per trasferimenti gruppi politici

Roma – “Sul trasferimento degli uffici di via del Tritone che ospitano i gruppi e le commissioni capitoline, il M5S conferma la sua incapacita’. Pur essendo condivisibile la scelta di disdire il contratto dell’attuale sede piuttosto oneroso per le casse capitoline, la gestione del prossimo trasferimento e’ a dir poco imbarazzante.”

“A ridosso della scadenza concessa in regime di prorogatio, infatti, non si conosce ancora quale sara’ la sede che ospitera’ gli organi politici e il relativo personale. Tra le ipotesi circolate in queste ore anche la possibilita’ di utilizzare l’edificio di via Goito attualmente sede di parte della U.O. II Gruppo di Polizia Locale e di alcuni uffici strategici del Municipio II, come il servizio demografico e quello sociale.”

“E’ stato, infatti, richiesto al Municipio di liberare gli spazi occupati dai propri uffici, privando l’intero territorio cittadino di servizi fondamentali per la cittadinanza, come gli sportelli demografici e quelli destinati all’assistenza sociale che attualmente occupano una posizione strategica per la vicinanza alla Stazione Termini.”

“Si tratta di una scelta incomprensibile, davvero difficile da spiegare ai tanti romani che ne usufruiscono e che da domani dovranno rinunciare a prestazioni di servizi importantissime in un’area dove gravitano quotidianamente migliaia di persone. Chiedo, dunque, alla sindaca Virginia Raggi di attivarsi immediatamente per individuare soluzioni alternative, garantendo il mantenimento dell’attuale organizzazione della sede di via Goito”. Cosi’ in un comunicato il consigliere capitolino del Pd Orlando Corsetti.