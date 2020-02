Corsetti: spazzamento Ama costa 130 milioni a romani, ma servizio non erogato

Roma – “Il servizio di spazzamento Ama costa ai cittadini romani 130 milioni di euro l’anno e il servizio non viene erogato. È un problema dell’amministrazione che non fa rispettare il contratto di servizio. Su questo disservizio ho da tempo presentato la mia denuncia in Procura e alla Corte dei Conti”.

“Stamattina, invece, ero a via di Sant’Ippolito, e ho visto un ragazzo di colore che stava spazzando i marciapiedi. Lui e’ uno dei tanti ragazzi che in questi mesi si cimentano nella pulizia i nostri marciapiedi, senza pretendere nulla, solo una mano per sopravvivere, un po’ di solidarieta’”.

“Tra l’altro i marciapiedi sono piu’ che puliti, con risultati ottimi. È arrivato il momento di chiedere conto all’amministrazione del perche’ continuiamo a pagare un servizio senza riceverlo”.

“A questo punto sarebbe lecito togliere i 130 mln dal contratto in Ama e assumere come lavori socialmente utili i tanti ragazzi volontari che si impegnano per tenere pulite le vie della nostra citta’”. Cosi’ in una diretta Fb il consigliere del Pd capitolino Orlando Corsetti.