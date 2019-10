Corsi-Arioli (V Municipio): “Grande partecipazione per firme contro Raggi”

“C’è stata una grandissima partecipazione da parte dei cittadini alla raccolta firme organizzata dalla Lega per chiedere le dimissioni di Virginia Raggi -inizia con queste parole il comunicato di Emiliano Corsi Capogruppo in V Municipio- durante il banchetto non è mai stato necessario avvicinare le persone, ma erano i cittadini stessi a chiedere di firmare e, questo fa capire a che livello di sofferenza sia arrivata le gente.

Mi sono sentito anche con altri Dirigenti Romani della Lega -continua Luca Arioli, altro noto Esponente Municipale Leghista- e sembrerebbe che l’iniziativa di oggi sia andata a gonfie vele in tutta Roma, di certo sapere che è andata benissimo nel nostro V Municipio che è da sempre tendenzialmente di Sinistra, ci fa capire che il vento è cambiato davvero….d’altronde già nelle ultime Elezioni Europee -conclude Arioli- il partito più votato del Municipio è stato (sorprendentemente) proprio il Partito della Lega.”