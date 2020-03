Corte Conti: ecco nostri numeri per 2019

Roma – “Nel corso del 2019 la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha tenuto 66 udienze (udienze collegiali e udienze monocratiche per le convalide dei sequestri conservativi); le udienze camerali per i reclami al collegio sono state 30 e le udienze monocratiche dei giudici unici delle pensioni sono state 94”. Cosi’ il presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti del Lazio, Tommaso Miele, nella sua relazione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2020.

“Per i soli giudizi di responsabilita’ nel corso del 2019 sono stati definiti 146 giudizi, e sono state emesse 132 sentenze e 47 ordinanze istruttorie- spiega Miele- Sempre nel corso del 2019 assai spesso la sezione e’ stata chiamata ad emettere numerose ordinanze di conferma di sequestri conservativi, a fronte di altrettante istanze di sequestro avanzate dalla Procura regionale”.

“A fronte di 168 giudizi di responsabilita’ pendenti al primo gennaio 2019, ne sono pervenuti, nel corso dell’anno 2019, 144 e ne sono stati definiti 146. Al 31 dicembre 2019 risultano pendenti 134, considerati quelli introdotti nel corso dell’anno- conclude Miele- Quanto alla durata dei giudizi di responsabilita’ va ricordato che la sezione riesce a definire i giudizi iscritti a ruolo in tempi assolutamente ragionevoli e certamente inusuali rispetto al corso della giustizia ordinaria nel nostro Paese, vale a dire in una media di circa diciotto mesi tra il deposito dell’atto di citazione da parte della Procura regionale e il deposito della sentenza, tempi sicuramente ragionevoli e compatibili con il principio della ragionevole durata del giudizio di cui all’art. 111 della Costituzione”.