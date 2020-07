Corte Conti, Zicchieri: con Zingaretti uno scandalo al giorno

Roma – “Oggi la Corte dei Conti certifica il disastro amministrativo della Regione Lazio. Ormai con Zingaretti e’ uno stillicidio quotidiano di scandali, sprechi, gaffes. Dal mascherina-gate in giu’, siamo di fronte a un’esperienza governativa fallimentare che deve concludersi al piu’ presto con le dimissioni del presidente Zingaretti per voltare finalmente pagina”. Cosi’ in un comunicato Francesco Zicchieri, vicecapogruppo della Lega alla Camera.