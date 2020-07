Corte dei Conti: soldi in arrivo da Unione Europea vanno amministrati come si deve

Roma – “Ho fiducia nella buona volonta’ e onesta’ di chi amministra. Arriveranno tanti soldi anche in Regione Lazio e dovranno essere amministrati come si deve”. Lo ha detto il presidente del sezione regionale di controllo contabile della Corte dei Conti per il Lazio, Roberto Benedetti, in merito ai tanti soldi che stanno per giungere sia dall’Europa che dallo Stato. “Avverto il timore che anche in situazioni drammatiche come queste, qualcuno voglia speculare. Ci sono inchieste in corso- ha aggiunto Benedetti- auspico comportamenti retti e assolutamente conformi alla legge”.