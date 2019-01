Costa: bene operazioni contro roghi tossici a Roma

Roma – “I miei complimenti ai carabinieri della sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Roma, ai carabinieri Forestali e del Noe per l’operazione che, questa mattina a Roma, ha assestato un duro colpo a chi continua a praticare crimini e reati ambientali”.

Cosi’ il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha commentato l’operazione che ha portato, nella Capitale, all’arresto di 15 persone e 57 indagati per traffico illecito di rifiuti, associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e ricettazione di veicoli e truffa in danno delle assicurazioni.

“Deve essere sempre piu’ chiaro- ha aggiunto il ministro- che non ci sono ‘zone franche’, e che chi commette illeciti, praticando azioni illegali ai danni dell’ambiente e mettendo a repentaglio la salute di tutti, non avra’ mai vita facile”.