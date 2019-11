Costa: bisogna abbassare i toni, tutti al lavoro per i cittadini

Roma – “Sui rifiuti, Roma sconta una situazione irrisolta da oltre 20 anni. Nell’ultimo anno e mezzo stiamo faticosamente trovando ogni volta la soluzione migliore per il bene dei cittadini, nell’ottica di un percorso di soluzione virtuoso che, ovviamente, ha tempi lunghi. Sebbene le competenze del tema siano in capo alle istituzioni locali, come e’ noto, non ci siamo mai tirati indietro. E anche in queste ore stiamo seguendo con lo staff del Ministero la situazione. Bisogna lavorare tutti insieme, abbassando i toni e alzando il livello di attenzione e collaborazione, nell’unica ottica vincente che e’ il bene dei cittadini”. Cosi il ministro dell’Ambiente Sergio Costa.