Costa: legge non mi consente di commissariare

Roma – Arrivano le parole del ministro dell’Ambiente Sergio Costa, durante un convegno in Senato, in merito all’ipotesi di commissariamento della gestione dei rifiuti di Roma, visti anche gli attriti tra Regione Lazio e Campidoglio:

“La legge non me lo consente. Il ministro dell’Ambiente- spiega Costa- non ha competenze in questo ambito, bisogna chiarire questo, lo dice la legge non e’ che io mi sto tirando fuori. Da quando sono ministro, da 18 mesi, io sto facendo il facilitatore tra il governatore, la sindaca e gli staff tecnici, ma non e’ il ruolo di chi dice non vi parlate allora vi aiuto io a dialogare ma quello di chi aiuta a trovare le mediazioni tecniche utili”. Costa infine dice: “Abbiamo finalmente il piano regionale rifiuti ora e’ il momento di applicarlo in tutto il territorio incominciando a fare gli impianti. Non e’ soltanto una questione di Roma. C’e’ poi la tipologia di impianti da fare, sapete che io tengo molto a quelli di compostaggio. Poi bisogna sviluppare la differenziata, si sta facendo ma bisogna a farlo piu’ velocemente. Questo e’ il ruolo del facilitatore”.