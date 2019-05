Roma – Sara’ Romana Diesel concessionaria laziale di Iveco a produrre i nuovi 100 bus 12 metri low entry per la flotta Cotral. L’azienda italiana si e’ aggiudicata il secondo lotto della piu’ ampia fornitura di 400 nuovi mezzi. Il primo lotto per 300 veicoli era stato invece aggiudicato lo scorso febbraio. Anche questi bus avranno la manutenzione garantita per dieci anni. In linea con quanto l’azienda aveva promesso per venire incontro a tutte esigenze della clientela, i Crossway a pianale ribassato sono predisposti per l’accesso alle persone portatrici di disabilita’ motoria.

Si tratta di veicoli euro 6, equipaggiati con le piu’ moderne dotazioni di bordo, tra le quali prese usb ai sedili per la ricarica di computer e smartphone. L’investimento complessivo dell’appalto e’ di circa 90 milioni di euro, completamente autofinanziati da Cotral. Ad oggi la flotta Cotral puo’ contare su 427 nuovi bus gia’ in servizio sulle strade del Lazio.

“L’aggiudicazione del secondo lotto e’ una nuova tappa del processo di investimenti intrapreso nel 2015- dichiara il direttore generale di Cotral, Giuseppe Ferraro- che portera’ un significativo abbassamento dell’eta’ media del parco mezzi aziendale. L’ingresso in servizio di questi bus portera’ notevoli risparmi e una forte riduzione delle emissioni inquinanti. Con i 400 nuovi mezzi, l’eta’ media della flotta Cotral sara’ allineata a quella europea di otto anni di eta’. Grazie all’introduzione dell’autista controllore crescono anche le vendite di biglietti e abbonamenti con un incremento del 60% nel primo trimestre del 2019 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il trend positivo si conferma anche nella vendita dei ticket singoli con 3,5 milioni di biglietti venduti nel primo trimestre 2019 con un aumento percentuale del 55% rispetto al 2018”.