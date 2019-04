Cotral: ci scusiamo per disagi a circolazione, bus in fiamme aveva 15 anni

Roma – Cotral “si scusa con i propri clienti e con i cittadini tutti per il fatto accaduto questa mattina sulla via Tiburtina alle ore 7, quando un bus in servizio sulla linea Roma-Tivoli e’ andato a fuoco causando disagi alla circolazione. Fortunatamente nessuno e’ rimasto ferito. Si tratta di un mezzo regolarmente manutenuto in servizio da quasi 15 anni”. Cosi’ l’azienda in una nota.

“Nel nostro Paese la media di eta’ del parco autobus e’ di 12 anni contro quella di 7 dei mezzi in servizio nel resto d’Europa- dichiara la presidente di Cotral, Amalia Colaceci- questo e’ un problema che non puo’ essere ascritto alle societa’. Cotral, grazie al sostegno della Regione Lazio, ha gia’ rinnovato in maniera consistente la propria flotta – 430 nuovi bus sono gia’ in servizio sulle strade del Lazio – e sta cominciando farlo con risorse proprie per ulteriori 400 pullman che inizieranno ad arrivare il prossimo autunno” -spieg l’azienda-.

“Il nostro prossimo piano industriale- prosegue Colaceci- prevede investimenti per oltre 100 milioni di euro in tre anni. Tuttavia tutti i nostri sforzi di questi anni non ci mettono ancora al sicuro rispetto ad episodi di questo genere che dovrebbero indurre tutti a riflettere sulla necessita’ di non tagliare risorse a questo fondamentale servizio pubblico”.