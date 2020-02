Crimi: tutto sostegno possibile al mondo produttivo

Roma – “Il Governo sta affrontando l’emergenza sanitaria da Coronavirus con assoluta serieta’, impegno e chiarezza d’intenti. La salute dei cittadini e’ il nostro primo obiettivo, come anche il sostegno ai tessuti sociali ed economici dei nostri territori”. Lo scrive su facebook Vito Crimi, capo politico reggente del M5s.

“Comprendo la preoccupazione delle tante categorie produttive presenti in Italia- aggiunge-, che guardano con apprensione al momento di difficolta’ che sta vivendo il nostro Paese. Ma e’ importante essere consapevoli che il Governo e’ al loro fianco ed e’ impegnato a portare soluzioni. Ieri il nostro Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha incontrato al Mise i rappresentanti di artigiani, industriali, commercianti, operatori del turismo e di tanti altri settori per fare il punto della situazione e condividere le iniziative intraprese.”

“L’obiettivo e’ sostenere le attivita’ nelle aree in cui si sono sviluppati i focolai del contagio e nei territori limitrofi (zona rossa e zona arancione). Siamo al lavoro per individuare gli strumenti necessari e intervenire al piu’ presto. Teniamo alta l’attenzione anche sul settore del turismo, che in queste ore sta pagando tantissimo in termini di mancate prenotazioni, disdette e annullamenti”.

“Oltre allo stop alle rate dei mutui per famiglie e aziende in difficolta’ nella zona rossa del coronavirus- dice ancora crimi-, il Governo sta valutando anche una sospensione delle bollette delle utenze di acqua, luce e gas. Faremo si’, inoltre, che le imprese possano vedersi garantita la necessaria liquidita’ con un accesso semplificato al fondo centrale di garanzia. I Ministeri competenti stanno quantificando le risorse disponibili per interventi diretti. Ieri sera, nel corso del Consiglio dei ministri, si e’ ipotizzato di procedere con due ulteriori decreti legge, uno con misure economiche specifiche per la zona rossa, l’altro piu’ generale per cittadini e imprese nel resto del Paese”.

“Il nostro mondo produttivo necessita di tutto il sostegno possibile. Siamo costantemente al lavoro per assicurarlo, con azioni concrete, interventi rapidi e mirati, anche avanzando richieste specifiche all’Unione Europea. In questo difficile momento le Istituzioni sono al fianco dei cittadini, sempre, impegnate senza sosta per aiutare tutti”.