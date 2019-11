Dopo le ultime piogge di questi giorni molteplici le criticità infrastrutturali denunciate dai residenti all’interno del C.S.A (Centro Sociale Anziani) Ciricillo in Via degli Irlandesi 47 a Portuense, così in una Valerio Garipoli, Marco Palma e Federico Rocca rispettivamente già Capogruppo, Consigliere e Coordinatore di Fratelli d’Italia in Municipio XI

Molteplici crepe, infiltrazioni d’acqua nelle pareti e un grande foro nel contro soffitto – continuano Garipoli, Palma e Rocca – stanno condizionando da giorni la piena agibilità degli anziani all’interno della stessa struttura ed immobile.

Inviata quindi una nota – concludono Garipoli, Palma e Rocca – alla Direzione Tecnica Municipio XI e Servizio manutenzione patrimonio immobili comunali al fine di predisporre e programmare quanto prima un consistente intervento di messa in sicurezza delle aree. La tutela degli spazi del territorio e dei suoi residenti deve esser la priorità di un’amministrazione.