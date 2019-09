Criticità incendi Montestallonara. Garipoli-Rocca-Calzetta (FDI-FI): richiesta di verifica sui terreni e rilievi dell’aria

“Un primo vasto incendio di sterpaglie si è verificato nel primo pomeriggio di martedì 20 agosto 2019 in Via della Pisana – altezza Parco della Pace – mentre un altro pochi giorni fa in Via della Pisana che si è esteso da Via Ponte Galeria a Via Monte Stallonara” così in una nota Valerio Garipoli, Federico Rocca e Daniele Calzetta rispettivamente Capogruppo di Fratelli d’Italia, Coordinatore di Fratelli d’Italia e capogruppo di Forza Italia in Municipio XI

“Le fiamme – ribadiscono Garipoli, Rocca e Calzetta – hanno distrutto sterpaglie ed alberature creando molteplici criticità nella zona dal punto di vista ambientale con alti rischi per la salute dei residenti. Una colonna di fumo nero si è alzata invadendo le strade circostanti. Soltanto dopo l’intervento dei Vigili del fuoco è ritornata una parziale situazione di normalità nonostante la temperatura dei terreni continui a destare preoccupazione. Una vera e propria terra dei fuochi in Municipio XI.

Molteplici le segnalazioni da parte dei residenti – continuano Garipoli, Rocca e Calzetta – che stanno vivendo serate d’inferno tra miasmi e odori nauseabondi di plastica bruciata con addirittura residui gommosi sopra le balconate delle proprie abitazioni. Gli incendi – quasi sicuramente dolosi – potrebbero riguardare dei rifiuti interrati, liquami, percolato, copertoni di autovetture, comignoli di stufe, bottiglie di vetro e plastica e materiale di scarto d’edilizia. Insomma una vera e propria discarica.

Chiediamo al Sindaco di Roma, al Ministro dell’Ambiente, al Presidente della Commissione Parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e alla Regione Lazio – concludono Garipoli, Rocca e Calzetta – di intervenire attraverso degli interventi di monitoraggio da parte del Gruppo XI Marconi Polizia Locale, Arpa e agronomi per una verifica dei terreni e rilievi dell’aria che possano accertare le giuste condizioni di sicurezza delle aree a salvaguardia dell’ambiente, della salute dei residenti e del decoro dell’area di Montestallonara” conclude la nota.