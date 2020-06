Croce Rossa: famiglie in accoglienza, chiesto incontro a Raggi

Roma – “Siamo preoccupati della decisione che ci viene comunicata dagli uffici del Campidoglio di voler far uscire tra poche ore due nuclei famigliari dalla struttura di accoglienza operativa dall’inverno per il piano freddo che stiamo gestendo presso la nostra sede in via Ramazzini e che attualmente ospita 79 persone. Si tratta di due famiglie con bambini, anziani e disabili. Non conosciamo ancora le precise ragioni di questa decisione, che pero’ se attuata metterebbe in grave difficolta’ queste famiglie con un prevedibile ritorno alla vita in strada. Siamo consapevoli che i piani di accoglienza hanno una data di scadenza, ma siamo altresi’ consapevoli che sia urgente adoperarsi per costruire forme di inclusione sociale. Per questo rinnoviamo alla sindaca Raggi la richiesta di incontrarci e di cercare insieme di porre le basi per una soluzione piu’ strutturale a fenomeni sociali complessi”. Lo scrive in una nota la Croce Rossa italiana.